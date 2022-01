Izraelský premiér Bennett prišiel s tvrdením, že sa mu Netanjahu vyhrážal: Pošlem na teba drony!

Izraelský premiér Naftali Bennett v rozhovore pre denník Haarec zverejnenom v piatok uviedol, že jeho predchodca Benjamin Netanjahu sa mu "vyhrážal", keď sa ho usiloval nahradiť vo funkcii predsedu vlády. Informovala o tom agentúra AFP.

Nacionalisticky orientovaný Bennett sa stal lídrom izraelskej vládnej koalície ôsmich rôznorodých strán od ľavice až po arabských islamských konzervatívcov v júni 2021. Nový vládny kabinet vznikol po štvrtých voľbách v krajine za dva roky po tom, čo sa dlhoročnému premiérovi Netanjahuovi vlani ďalšiu vládu vytvoriť nepodarilo. Dôvodom bolo čiastočne i to, že politické subjekty spriaznené s jeho pravicovou stranou Likud sa z dôvodu prebiehajúceho súdneho procesu k nemu odmietli pridať.

Bennett v rozhovore pre izraelské noviny priznal, že zostavovanie vlády bolo preňho veľmi náročné. Ako opísal, s Netanjahuom, ktorý krajinu viedol 12 rokov a tvrdo bojoval o to, aby naďalej zostal pri moci, rokoval v máji, avšak ich rozhovory sa dostali do slepej uličky. "Keď si (Netanjahu) uvedomil, že nemám v úmysle zatiahnuť Izrael do piatych volieb, skutočne sa mi vyhrážal," povedal Bennett.

Netanjahu podľa slov súčasného premiéra naznačil, že naňho vyšle "celú moju mašinériu", ktorú nazval armádou, a zároveň rukou imitoval pohyb "lietadla klesajúceho na útok". "Pošlem na teba drony a uvidíme," povedal údajne Netanjahu Bennettovi. Týmito poznámkami Netanjahu podľa slov svojho nástupcu hrozil nasadením "svojej armády (digitálnych) robotov", a teda televízie, rozhlasu a sociálnych médií.

Bennett povedal, že po týchto rozhovoroch sa v ňom niečo zmenilo. "Uvedomil som si, že všetko leží na mojich pleciach", povedal s tým, že bolo nutné zabrániť Netanjahuovmu znovuzvoleniu. "Viem, že to znie trochu prehnane, ale myslím si, že sme zachránili štát," dodal.