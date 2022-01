V recyklovaní nápojových kartónov patríme medzi najhorších v Európe

Väčšina vytriedených nápojových kartónov u nás končí na skládkach alebo v spaľovniach. Pomôcť môže zavedenie recyklačných cieľov, ktoré teraz môže podporiť každý.

Recyklácia nám pomáha chrániť životné prostredie. Slovensko je však napríklad v recyklovaní nápojových kartónov, v ktorých kupujeme mlieko alebo džúsy, až na samom chvoste Európy. Dokonca až 85 % nápojových kartónov končí na skládkach alebo v spaľovniach. Snaha Slovákov, ktorí si dajú tú námahu a nápojové kartóny triedia, tak vychádza nazmar. Prieskum spoločnosti Tetra Pak však ukázal, že až deväť z desiatich Slovákov chce, aby sa ďalej recyklovali. Pomôcť teraz môže každý. Stačí, keď podporí kampaň na zavedenie recyklačných cieľov Spoločne za Reciele.

Slováci nápojové kartóny triedia, ale aj tak sa skládkujú alebo spaľujú

Nápojové kartóny majú po recyklácii mnoho spôsobov využitia. Slováci vedia, že nápojové kartóny sú plne recyklovateľné a preto až 69 % z nás triedi nápojové kartóny, a to dokonca aj v tom prípade, keď nemajú špecializovaný kontajner v blízkosti domu. Vychádza to z prieskumu spoločnosti Tetra Pak.

Čo sa však stane potom? Napriek tomu, že nápojové kartóny poctivo triedime, až 85 % ich končí na skládkach alebo sa spaľujú. Recykláciu by mali zabezpečiť povinné poplatky, ktoré platia nielen výrobcovia, ale v cene tovaru aj zákazníci, ktorí si ich kupujú. Napriek tomu sa väčšina vytriedených nápojových kartónov nerecykluje a Slovensko sa tak radí na posledné miesta v Európe.

Zmenu môžete podporiť jediným klikom!

Až 74 % Slovákov táto situácia trápi a nesúhlasia s ňou. Deväť z desiatich opýtaných Slovákov chce, aby sa vytriedené nápojové kartóny recyklovali.

Teraz má každý z nás možnosť reálne podporiť zavedenie povinných recyklačných cieľov pre nápojové kartóny jediným klikom. Na podporu totiž vznikla kampaň, ktorú môžeme podporiť na stránke spolocnezareciele.sk. Navyše sa tu môžeme dozvedieť viac informácií o aktuálnej situácii s recyklovaním vytriedených nápojových kartónov, či o tom, ako sa ďalej tieto recyklované nápojové kartóny dajú využiť.