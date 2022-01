Kolíková čaká so správnymi súdmi na súdnu mapu: Čo na to Remišová?

Rozporové konanie k mape správnych súdov prebieha, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková čaká v tejto súvislosti aj na to, akým smerom sa bude uberať reforma súdnej mapy po rokovaniach v koalícii. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády.

"Momentálne prebieha rozporové konanie. Ako som avizovala, správne súdy sú druhý balík, ktorý nadväzuje na prvý. Súdna mapa stála dva mesiace pred vládou, potrebujem vedieť aj na základe koaličných rokovaní, ako sa ustáli mapa súdov na základe prvého balíka, a potom, logicky, na to môžem nadviazať so správnymi súdmi," skonštatovala ministerka.

S poslaneckým klubom Sme rodina by sa mala stretnúť podľa vlastných slov niekedy na budúci týždeň. Presný termín zatiaľ nevie. V koalícii sa napriek schváleniu reformy súdnej mapy vládou o zmenách ďalej rokuje. Výhrady mali strana Za ľudí i hnutie Sme rodina.

Líderka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová podľa vlastných slov rozumie, že niektoré problémy sú komplexnejšie. "Ale nie je možné čakať, kým vyrokujete do posledného detailu úplne všetko," podotkla s tým, že na reformu je viazané aj čerpanie financií z fondu obnovy. Osobne by to riešila v jednom balíku. Nevidí problém v tom, že by sa popri súdnej mape rokovalo aj o správnych súdoch. Poznamenala, že Európska únia nám zrejme peniaze nedá, kým správne súdy nebudú.

Obe ministerky sa vyjadrili aj k podmienečnému prepusteniu odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka. Kolíková poznamenala, že prepustený bol aj so sledovacím náramkom. Čo sa týka jeho majetku, ktorý mal stihnúť prepísať ešte pred zaistením, podotkla, že v takýchto prípadoch treba urobiť všetky úkony dôsledne. Remišová kritizuje legislatívu a hovorí o potrebe zmeny zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Tvrdí, že jej strana zmenu urgovala, no ide o komplexnú problematiku v gescii rezortu spravodlivosti. Preto podľa jej slov nechcela strana ísť cestou poslaneckého návrhu.

V súvislosti s rekonštrukciou prípadu úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského ministerka spravodlivosti uviedla, že v tomto nemá žiadnu úlohu, no jej rezort od začiatku poskytoval maximálnu súčinnosť. "Mrzí ma, že k rekonštrukcii došlo po takej dlhej dobe," poznamenala Kolíková.