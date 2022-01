Celkom štyri vozidlá poškodil opitý vodič v pondelok (24. 1.) v Rimavskej Sobote po tom, ako narazil do prenosného oplotenia pri miestnom supermarkete, ktorý je aktuálne v rekonštrukcii. O prípade na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.

"Vodič prešiel krížom cez ostrovček kruhového objazdu, narazil do dopravného značenia a prenosného oplotenia, ako aj do auta vychádzajúceho z parkoviska, pokračoval v jazde ďalej a poškodil ďalšie dve autá," priblížila polícia. Muž napriek tomu pokračoval v jazde a opäť narazil do prenosného oplotenia, ktoré poškodilo ďalšie zaparkované vozidlo.

Polícia 35-ročného vodiča na mieste podrobila dychovej skúške. Ten krátko po poludní nafúkal takmer 3,3 promile alkoholu.