Kyjev splnil dôležitú požiadavku Moskvy: Stiahol zákon o Kryme a Donbase! Otvoril cestu rokovaniam

Ukrajinská vláda sa na dnešnom mimoriadnom zasadnutí rozhodla stiahnuť z parlamentu kontroverzný návrh zákon o základoch štátnej politiky v prechodnom období.

Návrh obsahoval pravidlá reintegrácie okupovaných území, teda Ruskom anektovaného Krymu a tiež časti východoukrajinskej oblasti Donbas, ktorú od jari 2014 ovládajú proruskí separatisti. Kyjev tým podľa médií splnil ruskú podmienku pre to, aby sa v stredu mohli v Paríži stretnúť zástupcovia Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka na rokovaniach v tzv. normandskom formáte o urovnaní ukrajinského konfliktu.

Stiahnutie predlohy z parlamentu bolo jediným bodom programu mimoriadneho rokovania vlády. Vicepremiérka Iryna Vereščuková podľa denníka Ukrajinska pravda tento krok formálne odôvodnila tým, že vláda chce splniť odporúčania benátskej komisie expertov Rady Európy, ktorí sa vyslovili za zmeny v predlohe. Denník pripomenul, že tieto odporúčania dostal Kyjev už vlani v októbri.

Skutočnou príčinou podľa denníka bola potreba splniť požiadavku, ktorou Rusko podmienilo schôdzku "normandskej štvorky" na úrovni poradcov prezidentov. Ukrajinu má reprezentovať šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak a Rusko Dmitrij Kozak. Kyjev dúfa, že sa toto stretnutie uskutoční do konca januára, ale až doteraz sa mu nepodarilo dohodnúť samit v normandskom formáte, dodala Ukrajinská pravda.

Zahraničnopolitický poradca nemeckého kancelára Olafa Scholza Jens Plötner a ruský vyjednávač v otázkach Ukrajiny Dmitrij Kozak sa podľa skoršej správy agentúry Reuters dohodli, že sa v januári osobne stretnú v rámci úsilia o uvoľnenie politického napätia medzi Západom a Moskvou vyvolaného vývojom.

Stiahnutie sporného zákona z parlamentu bolo podľa agentúry TASS jednou z ruských podmienok pre uskutočnenie parížskej schôdzky v normandskom formáte. Predlohu poslala ukrajinská vláda do parlamentu vlani v auguste. Návrh počítal s vyvodením osobnej zodpovednosti za počínanie "počas okupácie" a so zrušením zákona o amnestii pre povstalcov, ktorý aj tak doteraz nevstúpil do platnosti. Ruský prezident Vladimír Putin varoval, že tieto ustanovenia odporujú mierovým dohodám z Minsku.