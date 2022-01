Lekári jej povedali, že o nič vážne nejde, teraz sa je všetko inak: Možno sa nedožije tridsiatky!

Študentke lekári povedali, že dôsledok jej silného krvácania je niečo hormonálne. Nakoniec sa však ukázalo, že ide o smrteľnú diagnózu.

The Sun píše, že 24-ročná Jaelle Goodardová mala krvné zrazeniny veľkosti päste. Taktiež tvrdí, že jej lekári povedali, že pravdepodobne potratila. Jaelle, ktorá v tom čase žila na Barbadose, vedela, že niečo nie je v poriadku. Rozhodla sa však ísť na pohotovosť. Tam sa lekári pozreli na krčok maternice. Tí jej oznámili, že má rakovinu krčka maternice, ktorá sa rozšírila do celého tela. Pred tým jej nikdy takéto vyšetrenie nerobili. Ženám v Spojenom Kráľovstve zväčša tieto vyšetrenia robia po dosiahnutí 25 rokov.

Mladá žena teraz ľuďom odkazuje, aby nič nenechali na náhodu a nechali sa vyšetriť. „Nikdy to nie je strata času. Môže vám to zachrániť život a ak sa vám diagnóza nezdá, nezdráhajte sa získať druhý názor,“ povedala. „Myslím, že keby som mala vážnejšie príznaky, mohli tú moju rakovinu zachytiť skôr,“ posťažovala sa Jaelle. Dodala, že takéto vyšetrenia by mali robiť skôr, pretože rakovina určite nečaká na to, kým niekto dovŕši 25 rokov.

Rakovina krčka maternice je prezývaná ako tichý zabijak, pretože v počiatočných štádiách často nevykazuje žiadne alebo len malé príznaky.

Jaelle si spomína, že v marci 2021 zažila vaginálne krvácanie medzi menštruačnými cyklami. Pri prvej návšteve lekára ohľadom tohto problému jej bolo povedané, že je to pravdepodobne hormonálne a nemusí sa báť. Vaginálne krvácanie je pritom kľúčovým znakom rakoviny krčka maternice. Môže byť tiež spôsobené potratom či antikoncepciou. Jealline krvácanie sa však zhoršilo, a keď sa k lekárovi opätovne vrátila, povedali jej, že pravdepodobne potratila.

Po opätovnom naliehaní na svojho praktického lekára, že niečo nie je v poriadku, ju poslali na ultrazvuk. Mladej žene potom povedali, že má myómy a hydrosalpinx, čo je stav, pri ktorom je vajíčkovod naplnený krvou. Dostala antibiotiká, keďže lekári mali podozrenie, že mohla mať infekciu – krvácanie však nič nezastavilo. „Krvácanie sa zhoršilo až do neustáleho prelievania krvi a krvných zrazenín veľkosti dlane,“ prezradila Jaelle.