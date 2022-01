Rodičia si mysleli, že dcéra († 12) má ušnú infekciu: O pár dní bola mŕtva!

Zronení rodičia prezradili, ako ich malá dcérka zomrela po tom, čo si mysleli, že má zanedbateľnú ušnú infekciu.

Mladá, len 12-ročná, Leah Robshawová mala podozrenie na mozgový absces. Ten nedokázali niekoľko týždňov odhaliť. Ako píše The Sun, dievčatko z South Moor v Stanley v grófstve Durham zomrela v nemocnici. Pritom jej dvakrát diagnostikovali zápal ucha, keď sa asi týždeň pred Vianocami sťažovali na bolesti.

Jej mama Claire Robsahwová povedala, že jej dcéra bola zbožňovaná, pričom ona sama zbožňovala ostatných. Vždy bola veselá, zdvorilá a milovala svoje dve sestry a piatich bratov. „Všetci máme zlomené srdcia a cítime sa bez nej prázdni,“ prezradila Claire. Školáčka dostala antibiotiká pre podozrenie na infekciu ucha, ale cítila sa horšie a začala sa sťažovať na bolesti hlavy.

Na Nový rok rodine povedali, že ide o infekciu ucha a hrdla so závratmi. Leah sa však stále necítila dobre a neskôr ju previezli do nemocnice. „Jej stav sa zhoršil, celý čas spala, nemala energiu, nemohla chodiť, rozprávať, nevedela ani jesť. Jej brat ju dokonca musel niesť po schodoch,“ povedala jej matka Claire. V nemocnici ju potom uspali a urobili jej magnetickú rezonanciu a ďalšie vyšetrenia. Vtedy na to prišli... Rodičom povedali, že má absces na mozgu.

Leah podstúpila tri operácie a lekári sa pokúšali nepriaznivý stav zvrátiť. Claire však povedali, že utrpela tiež mozgovú príhodu a infekcia sa dostala do celého jej tela. Dievčatko napojili na prístroje, ktoré ju mali udržiavať pri živote. Jej rodina sa potom so zlomeným srdcom rozhodla, že ju nechajú v pokoji umrieť. Claire povedala, že jej bratia Liam, Jordan, Ryan, Josh a Reece spoločne s malými sestrami Ameliou (6) a Latishou (3) k nej vzhliadali ako k svojmu vzoru.

Leah bola žiačkou ôsmeho ročníka v North Durham Academy v Stanley. Bola tiež veľkou fanúšičkou TikToku a rada chodila do parku so svojou rodinou. Rodinné priateľky Dionne a Lisa Railtonové spustili online kampaň na zbierku, aby pomohli zaplatiť pohreb. Dionne povedala: „Vždy mala úsmev na tvári, bolo to také dobrosrdečné a dobré dievča. Toto je jednoducho hrozné. Aby sme sa pokúsili zbaviť rodinu stresu, zišli sme sa ako komunita, aby sme pomohli zaplatiť pohreb.“ Chcú jej usporiadať rozlúčku ako princeznej, teda s koňom, kočom a kvetmi. Matka zosnulého dievčatka Claire dodala: „Je veľmi milé, ako nám ostatní pomáhajú. Len to dokazuje fakt, že bola naozaj veľmi milovaná.“ Leahina stará mama Janet Middletonová, ktorá žije s Claire a deťmi, povedala: „Aj pre mňa bola ako dcéra. Veľmi si ceníme, čo pre nás všetci teraz robia.“