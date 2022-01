K zubárovi a na úrady. Ani tam už nechceme nosiť hotovosť

Slováci platby kartou milujú, hotovosť sa už nenosí. Bezkontaktné platby sú rýchle, jednoduché a bezpečné. Avšak stále sa nájdu miesta, kde by sme chceli platiť kartou, no nemôžeme.

Platby kartou sú pre nás už dávno samozrejmosťou a podľa údajov spoločnosti Mastercard prebehne u nás bezhotovostne už viac ako polovica všetkých platieb. A bolo by to až 73 %, ak by až v každom piatom obchode neodmietali prijímať takéto platby.

Situácie, v ktorých na zaplatenie potrebujeme hotovosť, pretože obchodník neprijíma platby kartou, nás dokážu poriadne zaskočiť. Komplikácia v podobe hľadania bankomatu a nutné zdržanie nie sú ničím príjemným. Niet divu, že takáto situácia dokáže dokonca dvoch z troch ľudí od nákupu odradiť. Zákazník odchádza rozladený a obchodník nemá tržbu.

Bez hotovosti by sme chceli platiť u zubára aj na úradoch

A kde nám najviac chýba možnosť zaplatiť kartou? Na prvom mieste pomyselného rebríčka sú lekári a zubári. Skoro polovici ľudí prekáža, že v ordináciách musia vyťahovať hotovosť. Každý štvrtý Slovák by tiež ocenil, keby jednoduché platby kartou boli k dispozícii aj na úradoch. Platobné terminály by nielen uľahčili, ale aj urýchlili platenie. Pre mnohých je navyše nekomfortné nosiť v peňaženke väčšiu hotovosť a väčšina z nás sa tomu radšej vyhýba. Bezkontaktne by sme radi platili aj počas našich výletov, či už ide o platenie parkovného, alebo pri návštevách hradov a zámkov. Chýba nám aj možnosť bezhotovostného platenia na rôznych trhoch a jarmokoch.

Mobil je stále in, ale nastupuje už aj platobný prsteň

Je skrátka jasné, že sa tieto rýchle, bezpečné a jednoduché platby tešia veľkej obľube. Navyše, na bezhotovostnú platbu dnes už nie je potrebná ani karta. Práve pri športovaní či na výlete oceňujeme platby prostredníctvom mobilu, náramku či dokonca prsteňa. Ten je skutočnou novinkou vo svete platieb. Predstavuje skvelú voľbu najmä v prípade, ak so sebou nechceme nosiť peňaženku alebo mobil. Jednoducho priložíme k terminálu a zaplatíme. Túto platobnú novinku nie je potrebné nabíjať a najmä ju nemusíte nikdy hľadať v taške, takže možnosť zaplatiť je doslova vždy na ruke. To platí aj pre platobný náramok, ktorý je výbornou voľbou pre všetkých športovcov a aktívne žijúcich.

Trendom dnes je teda aj u nás jednoznačne jednoduchosť a bezpečnosť aj pri platení a je veľmi dôležité, že väčšina predajcov a obchodníkov dnes ide s dobou a vychádza svojim zákazníkom v ústrety.