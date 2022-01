Rusko prípadnou inváziou na Ukrajinu riskuje: Johnson hovorí o krviprelievaní a novom Čečensku!

Britský premiér Boris Johnson v pondelok varoval, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu riskuje "nové Čečensko". Informovala o tom agentúra AFP. Prípadná invázia by sa podľa Johnsona nezaobišla bez krviprelievania a Ruskú federáciu by v jej dôsledku postihli prísne ekonomické sankcie Západu.

"Napadnutie Ukrajiny by bolo pre Rusko bolestivou, násilnou a krvavou záležitosťou," povedal Johnson. "Je veľmi dôležité, aby ľudia v Rusku chápali, že by to mohlo byť nové Čečensko," britský premiér.

Odkazoval pritom na dve krvavé vojny v Čečensku z 90. rokov minulého storočia, v ktorých utrpelo veľké straty aj samotné Rusko.

Podobne sa minulý týždeň vyjadrila aj britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá v súvislosti s hroziacim ruským útokom na Ukrajinu spomenula vojny v Čečensku a taktiež neúspešnú ruskú inváziu do Afganistanu z rokov 1979-1989.

Británia je jednou zo západných krajín, ktoré posilňujú obranu Ukrajiny dodávkami zbraní a ktoré žiadajú uvalenie prísnych sankcií na Rusko v prípade invázie voči Kyjevu. Hovorca britského premiéra však zdôraznil, že vyslanie britských vojakov na Ukrajinu "nie je v pláne".