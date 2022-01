Call centrum Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) kontaktujú ľudia najčastejšie medzi 10.00 a 12.00 h doobeda. V tom čase zaznamená v priemere 5500 telefonátov. Na sociálnej sieti to uviedlo NCZI.

"Do tohto času sme preto presunuli kolegov z menej vyťažených večerných hodín," priblížilo NCZI. Call centrum je volajúcim k dispozícii od 8.00 do 18.00 h. "Od 10.00 h do 16.00 h posilňujeme služby a k dispozícii tak bude viac operátorov," spresnilo NCZI.

NCZI posilnilo od 3. januára svoje call centrum aj vybavovanie emailov. Začalo pracovať v rozšírenom režime. Inštitúcia preto prijala viac ľudí a zaviedla dlhšiu pracovnú dobu. Cieľom zmien je rýchlejšie vybavovanie žiadostí.