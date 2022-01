Tieto slová o Putinovi stáli miesto nemeckého veliteľa námorných síl: Nevynechal z toho ani Krym

Rezignáciu Schönbacha potvrdilo v sobotu večer nemecké ministerstvo obrany, ktoré sa od jeho slov dištancovalo, informuje agentúra DPA. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si predtým predvolalo nemeckú veľvyslankyňu v Kyjeve. Oznámilo tiež, že protestuje proti neprijateľným vyjadreniam nemeckého veliteľa o tom, "že Krym nebude nikdy vrátený Ukrajine a že náš štát nesplní kritériá členstva v NATO".

#Germany's navy chief Kay-Achim Schönbach resigns following critics over comments he made to a think-tank in India, that were aired live. He said that Russia's President Putin deserves respect, and that Kiev will never win back annexed Crimea from Moscow.pic.twitter.com/xcCDxLu4nu