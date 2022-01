Novinárka v priamom prenose urazila tureckého prezidenta: Neuveriteľné, koľko rokov basy jej za to hrozí

Agentúru DPA o tom informoval právny zástupca tejto 52-ročnej novinárky, ktorú zadržali v jednom z istanbulských hotelov a previezli najskôr do budovy súdu a následne do väznice v mestskej štvrti Bakirköy. Právnik Ugur Poyraz avizoval, že voči "nezákonnému" súdnemu rozhodnutiu podá odvolanie. "Dúfame, že sa Turecko čoskoro vráti k právnemu štátu," vyhlásil.

Hlavný istanbulský prokurátor začal Kabašovú vyšetrovať pre podozrenie z urážky prezidenta republiky, čo je v Turecku trestný čin s trestnou sadzbou až päť rokov a osem mesiacov väzenia, píše DPA.

Kabašová vystúpila v piatok v programe istanbulskej lokálnej televízie Tele 1, v ktorom kritizovala vládu za represie voči kritikom režimu a za polarizáciu tureckej spoločnosti. Neskôr na Twitteri bez ďalšieho komentára napísala vetu, ktorú uviedla ako severokaukazské príslovie: "Keď sa vôl objaví v paláci, nestane sa kráľom. Ale palác sa zmení na stodolu".

Sedef Kabaş has been formally arrested for “insulting the President”.



She said on live TV and later in a tweet that “cattle don’t become king by being in a palace but the palace does become a barn.”



Another dark and troubling moment for Turkey.pic.twitter.com/vug1ffOiWF