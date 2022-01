Tento symptóm vám dokáže prezradiť, že máte omikron skôr, ako to ukáže test! Nepodceňujte ho

Jeden príznak vás dokáže varovať, že máte covid ešte pred tým, než vám ho potvrdí samotný test.

Ľudia, ktorí mali miernejší priebeh omikronu, dosiaľ identifikovali viac ako 20 symptómov. Ako píše The Sun, odborníci naznačujú, že najmä jeden z nich by ľudí mohol varovať, že omikron naozaj majú, a to ešte pred tým, než to potvrdí test. Výskum naznačil, že bolesť hrdla je prvým príznakom, ktorý ľudia po nakazení pociťujú. Týchto ľudí vyzývajú, aby ostali doma a radšej sa nechali otestovať.

Komisárka chicagského ministerstva verejného zdravia, doktorka Allison Arwady, povedala, že bolesť hrdla je najčastejším príznakom predpovedania pozitívneho testu na covid. To je aj ukazovateľom toho, že by ste mali ostať doma za predpokladu, že vás hrdlo naozaj bolí. Dodala, že to odporúča aj vlastným zamestnancom, pričom to sama dodržuje.

Najčastejšie pociťované príznaky covidu sú nádcha, bolesť hlavy, únava, nízka chuť do jedla či zhoršený čuch. Bolesť ucha bola zaznamenaná ako pravidelný príznak u ľudí s pozitívnym testom na variant omikron - najmä u tých, ktorí boli očkovaní. Do zoznamu bežných symptómov pribudli aj bolesti kĺbov, pričom menej ľudí hlásilo pocit skľúčenosti a stratu čuchu. Úrad pre národnú štatistiku tiež odhalil tri najčastejšie hlásené symptómy – kašeľ, únavu a bolesť hlavy. Ďalšími sú pretrvávajúci kašeľ, strata chuti a čuchu a vysoké teploty, ktoré sú najväčšími indikátormi covidu-19.

20 najčastejších príznakov: