Situácia v Ukrajina graduje! Americká ambasáda v Kyjeve žiada o evakuáciu: Strach pred útokom

Americká ambasáda v Kyjeve požiadala americké ministerstvo zahraničných vecí, aby povolilo odchod postrádateľných diplomatických pracovníkov a ich rodín z Ukrajiny

Uviedla to stanica CNN s odkazom na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Správa prichádza v čase, keď Washington varuje, že na Ukrajinu môže v blízkej dobe zaútočiť Rusko, a pripravuje protiruské sankcie pre prípad, že by Moskva vojenskú operáciu na Ukrajine skutočne podnikla.

Zdroj blízky ukrajinskej vláde CNN povedal, že evakuácia amerických diplomatických pracovníkov ambasády v Kyjeve "pravdepodobne začne už budúci týždeň". Rovnaký zdroj uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s americkým ministrom zahraničia Antonym Blinkenom, označil možný odchod diplomatov za "prehnanú reakciu" na súčasnú situáciu. Americké ministerstvo zahraničia sa k potenciálnej evakuácii odmietlo vyjadriť, jeho predstaviteľ potom uviedol, že nebude komentovať súkromné ​​rozhovory.

V decembri CNN písala, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa pripravuje na možnosť, že v prípade napadnutia Ukrajiny Ruskom bude potrebné evakuovať amerických občanov z krajiny. Prácu na tomto núdzovom pláne podľa zdrojov CNN vedie americké ministerstvo obrany. Americké ministerstvo zahraničia už vydalo ohľadom Ukrajiny varovanie najvyššieho stupňa, odporučilo Američanom, aby do krajiny necestovali, a upozorňuje, že Rusko plánuje na Ukrajine "významnú vojenskú operáciu".

V decembri agentúra AP informovala, že podľa americkej rozviedky Rusko plánuje prípadnú vojenskú ofenzívu proti Ukrajine, ktorá by sa mohla začať začiatkom tohto roka a ktorej by sa zúčastnilo odhadom 175.000 vojakov. Americký šéf diplomacie Antony Blinken tento týždeň pri návšteve v Kyjeve povedal, že Rusko môže zaútočiť na Ukrajinu v blízkej dobe. Moskva popiera, že by sa na inváziu pripravovala. V piatok ale šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov varoval pred "najvážnejšími dôsledkami", pokiaľ budú ďalej ignorované požiadavky Ruska ohľadom zaistenia jeho bezpečnosti. Rusko okrem iného žiada od Washingtonu a NATO záruku, že Ukrajina nevstúpi do Severoatlantickej aliancie.