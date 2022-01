Náhla smrť mladej mamičky († 27) naháňa hrôzu: Zabila ju práčka?!

Mamička iba štvorročného dievčatka mala zomrieť po zásahu elektrickým prúdom z práčky.

K tragickej udalosti došlo začiatkom tohto týždňa, keď zaneprázdnená 27-ročná mamička Tais de Oliveira Rostová prala bielizeň. Ako píše The Sun, podľa miestnych správ bola mladá žena vo svojom dome v Tres de Maio v Brazílii sama. Našiel ju jej priateľ William Bottega, ktorý zavolal záchranku. Oživiť sa ju však už nepodarilo.

William túto smutnú udalosť zazdieľal na sociálnych sieťach a svojej zosnulej partnerke vzdal hold. „Budem Ťa milovať teraz a už navždy za to, že si bola tým úžasným človekom, ktorý mi vstúpil do života. Prosím Boha, aby utešil náš žiaľ. Veľmi to boli. Akoby to ani nebolo skutočné. Opäť sa uvidíme.“ napísal zúfalý muž.

Výsledky pitvy ešte neboli zverejnené, no existuje podozrenie, že Tais zabil náhodný elektrický výboj z práčky, keď prala bielizeň. Brazílska civilná polícia incident vyšetruje a zdá sa, že predbežné informácie potvrdzujú túto teóriu. Policajný hovorca Joao Vitorio Barbato novinárom povedal, že mladá žena nemala žiadne známe zdravotné problémy, ktoré by mohli prispieť k jej predčasnej smrti. Tais pracovala v obchode s oblečením a nasledujúci deň mala nastúpiť do novej práce. Výsledky pitvy budú k dispozícii približne o dva týždne.