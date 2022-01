Veľký rozhovor matky zbitej školáčky z Miloslavova: Andrejka má strach vyjsť z domu!

Rany sa hoja len veľmi ťažko. Necelé tri týždne uplynuli od desivého incidentu, ktorý sa odohral v Miloslavove (okr. Senec). Skupinka tínedžerov tam mala napadnúť, opiť a vyzliecť 11-ročnú školáčku Andrejku.

Jej mama Katarína Novému Času poskytla exkluzívny rozhovor o tom, ako sa pomaličky dostáva celá rodina do normálu a aké skutočnosti mali vyjsť na povrch. Taktiež vyjadrila nesúhlas s tým, že niektorí sa chcú na nešťastí priživovať a vytvárajú si fiktívne účty s tým, že rodina potrebuje pomoc a je vo finančnej tiesni.

Ako vyzerá váš život s odstupom niekoľkých dní?

- Nevšímame si médiá, čo sa týka televízie, správy máme „zakázané“. Momentálne nám píše kopec rodičov s podobnými problémami. Andrejke telefón kontrolujem, vôbec nerozprávala, tak som jej ho dovolila, a teraz sa tak trošku uvoľnila. Dokonca šestnásťročné deti Andrejke písali, že tiež boli v minulosti šikanované a držia jej palce, nech to zvládne. Ona odpíše maximálne ďakujem. Písala mi jedna mamička, že jej 13-ročná dcéra chce veľmi potešiť Andrejku, že nech ich neodmietame. Tak poslali kuriéra s obrovskou čokoládovou kyticou z ovocia. Tak sa tešila, lebo to v živote ešte nevidela ani nejedla. Jedna kamarátka, ktorá sa mi už rok neozvala, mi zavolala, že hnev bokom, s tým, že jej dcéru tiež v Lehniciach pred rokom šikanovali a je na tabletkách.

Ako zvládate mediálny záujem?

- Už by som odkázala niektorým redaktorkám z televízie, že už aj stačilo. Zrazu je z toho aj politický problém, tak neviem. Stále chodili za nami, že chcú robiť zbierku na Andrejku, aj celé Čechy nás prosia o to, že chcú pomôcť. Dnes (vo štvrtok, pozn. red.) nám dodal podklady pán Para, že ako máme otvoriť transparentný účet. Skôr ma mrzí, že teraz mnohí robia fiktívne účty na Andrejku, akože nás poznajú. Nič z toho, čo hovoria, nie je pravda. Preto sme chceli verejne vyhlásiť, že sa žiadna zbierka nekoná, všetko je len v riešení. Keď bude transparentný účet aktuálny, oznámime to pomocou vášho denníka Nový Čas.

Ako sa vám spolupracuje s advokátom Marekom Parom?

- Nechceme ho zaťažovať, má toho veľa, ale spolupracuje sa s ním super. Informovaní sme stále o všetkom, ak treba, napíšeme my jemu. Dopodrobna nám povedal, aké budú v našom prípade postupy. Niekto sa už na internete ozval, že aká je to kravina, keďže nás obhajuje Para pro bono, že aké eso sme vytiahli z rukáva. On si vraj nepotrebuje robiť reklamu vzhľadom na to, že obhajoval Kočnera. Ale to je internet.