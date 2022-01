Tragédia počas kresťanského zhromaždenia v Libérii: V tlačenici zahynulo mnoho ľudí!

Polícia dodala, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť, keďže stav viacerých zranených je kritický. Medzi už potvrdenými obeťami sú aj deti.

O incidente sú zatiaľ len útržkovité informácie. Miestne médiá uviedli, že toto podujatie bolo kresťanským modlitbovým zhromaždením, ktoré je v Libérii známe ako "krížová výprava". Konalo sa na futbalovom ihrisku v New Kru Town, predmestí mesta Monrovia, kde žije prevažne robotnícka trieda.

