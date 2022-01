Europarlament posilnil právomoci Európskej liekovej agentúre: Čo to pre ňu znamená?

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok posilnili právomoci Európskej agentúry pre lieky (EMA), vďaka čomu by EÚ mala lepšie zvládať ďalšie zdravotné krízy a efektívnejšie reagovať na nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok.

Za predbežnú dohodu na rozšírení právomocí tohto regulačného orgánu EÚ sa vyslovilo 655 poslancov, 31 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania.

Európska agentúra pre lieky by tak mala byť lepšie pripravená na monitorovanie a zmierňovanie nedostatku životne dôležitých liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok. Mala by tiež efektívnejšie reagovať na krízové situácie v oblasti verejného zdravia.

EMA vytvorí a bude spravovať Európsku platformu na monitorovanie nedostatkov liekov, ktorá by mala uľahčiť zber dát. Zriadené budú aj dve riadiace skupiny - pre monitorovanie nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok.

Zintenzívni sa tiež spolupráca so všetkými subjektmi dodávateľského reťazca. Na práci riadiacich skupín by sa ako pozorovatelia mali zúčastňovať experti zastupujúci pacientov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj držitelia rozhodnutí o registrácii liekov, veľkoobchodní distribútori a ďalšie subjekty pôsobiace v oblastiach, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou.

EMA okrem toho vytvorí verejnú webovú stránku s informáciami o nedostatkových liekoch. Dáta týkajúce sa klinických testov a informácie o autorizovaných liekoch by mali byť na základe novej legislatívy sprístupňované rýchlo a transparentne.

Po schválení Európskym parlamentom musí nariadenie ešte formálne odobriť Rada ministrov EÚ. Následne bude nové nariadenie podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. marca 2022.

Európska komisia v rámci úsilia o vybudovanie európskej zdravotnej únie 11. novembra 2020 predložila návrh nového rámca EÚ pre bezpečnosť verejného zdravia, ktorý by mal na základe skúseností získaných počas pandémie koronavírusu zlepšiť schopnosť Únie reagovať na budúce zdravotné krízy. Súčasťou tohto návrhu bolo aj nariadenie, ktoré by malo posilniť právomoci EMA.