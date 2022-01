Divoký pes zachránil život 10-ročnému dievčatku: Celú mrazivú noc počas fujavice ju zohrieval

Desaťročná Vika Z. z ruského ostrova Sachalin prežila vonku v snehovej fujavici noc s mínus jedenástimi stupňami Celzia vďaka tomu, že sa jej ujal divoký pes.

Dievčinu zrejme prijal preto, že občas divé zvieratá chodili kŕmiť. Pritúlil sa k nej a celú noc ju zahrieval. Vika sa stratila vo fujavici pri ceste zo školy v meste Uglegorsk. Cez noc tam napadlo šesťdesiat centimetrov snehu.

Dievča stratilo orientáciu a zablúdilo asi osemsto metrov od domova. Zúfalá narazila na divokého psa, ktorý jej dovolil sa k nej pritúliť a vzájomne sa zahrievať. Tak prečkali noc, počas ktorej spadla teplota k mínus jedenástim stupňom Celzia. Po osemnástich hodinách pátrania, do ktorého sa okrem polície zapojila aj rodina a susedia, bolo dievča nájdené pod balkónom na starom matraci so psom v náručí. Matrac tam ľudia umiestnili práve pre divoké psy, aby dokázali lepšie prekonať sneh a mráz počas krutej ruskej zimy.

„Ihneď po tom, čo ju našli, ju odviezli do nemocnice, kde jej ošetrili mierne omrzliny. Prepustená bola ešte toho istého dňa. Bola nájdená pod balkónom so psom v náručí. Tá dievčina miluje zvieratá, stále sa hrá so psíkmi. Išla ich po škole nakŕmiť a zaskočila ju snehová búrka a silné vetry,“ uviedla hovorkyňa ruskej polície z Uglegorsku Olesja Vozňuková.

Vika a jej rodina chcú psíka adoptovať. Lenže ten je zvyknutý pobehovať voľne po meste a z miesta, kde dievča našli, utiekol. Pokiaľ bude nájdený, dočká sa vraj náležitej odmeny.