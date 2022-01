Angela je tak extrémne lakomá, že je tomu ťažké uveriť: Dorazí vás, čo doma používajú ako toaletný papier!

Američanka prezradila, ako si vyrába opätovne použiteľný toaletný papier, pretože sa odmieta zadlžiť jeho kupovaním.

The Sun píše, že miesto kúpy toaletného papiera skúpa Američanka Angela Coffman z Kansas City v Missouri strihá kusy látky pre svoju rodinu, aby ich mohla po vykonaní potreby a použití oprať a využiť znova. Angela v rozhovore pre TLC Extreme Cheapskates povedala, že majú malú nádobu, v ktorej majú malé toaletné utierky uložené, aby ich po opratí mohli znova využiť.

Taktiež prezradila, že toaletný papier prosto odmieta kupovať. „Ako rodina zo strednej triedy, ktorá má dobrý príjem, by som sa nemala zadlžovať len preto, aby sme si kúpili toaletný papier,“ povedala sebavedomo. „Všetky látkové utierky, ktoré máme v dome, používame už viac ako päť rokov,“ opísala. Svoje konanie podložila aj faktami: „Používanie látkového toaletného papiera nám ušetri viac ako 20 dolárov (17 eur) mesačne. Za rok to je až 240 dolárov (211 eur).“

Táto nezvyčajná metóda sa však nepozdáva každému. Angela prezradila, že jej raz jedna osoba povedala, že svoju práčku by si takto nekontaminovala. „Nemohla som nič iné, len sa zasmiať, pretože pokiaľ o baktériách niečo viete, tak potom vám je jasné, že takéto drsné podmienky nemajú šancu prežiť,“ povedala Angela, ktorá je zároveň aj matkou. Podľa nej teda kontaminácia práčky nie je vôbec problém. Neboli to však len jej priatelia, ktorí vyjadrili obavy z danej situácie. Jej manžel mal spočiatku tiež pochybnosti a musela ho presviedčať. „Keď Angela prvýkrát navrhla, aby sme začali používať látkový toaletný papier, bol som trocha skeptický,“ povedal. „Teraz som si na to však zvykol,“ dodal s tým, že je podľa neho príjemnejšie mať v ruke niečo pevnejšie než papier.