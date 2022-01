V nemeckom Berlíne sa chystá filmový festival: Prvé európske podujatie svojho druhu počas roka

Filmový festival Berlinale, prvé európske podujatie svojho druhu počas roka, sa uskutoční vo februári za osobnej účasti účinkujúcich. Do súťaže sa zapojí celkovo 18 filmov z celého sveta.

Porota pod vedením amerického režiséra Nighta Shyamalana, ktorý má indický pôvod, rozdá Zlatých a Strieborných medveďov počas slávnostného večera v Berlíne 16. februára, informovala v stredu tlačová agentúra AFP.

Sedem zo súťažných filmov nakrútili režisérky. Je medzi nimi aj prvá filmárka z juhovýchpdnej Ázie – Kamila Andiniová z Indonézie. TASR prináša prehľadný zoznam súťažných snímok:

01. AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe (Nemecko/Francúzsko, réžia: Nicolette Krebitzová)

02. Alcarras (Španielsko/Taliansko, réžia: Carla Simónová)

03. Avec amour et acharnement (Francúzsko, réžia: Claire Denisová)

04. Rimini (Rakúsko/Francúzsko/Nemecko, réžia: Ulrich Seidl)

05. Call Jane (Spojené štáty, réžia: Phyllis Nagyová)

06. Drii Winter (Švajčiarsko/Nemecko, réžia: Michael Koch)

07. Everything Will Be OK (Francúzsko/Kambodža, réžia: Rithy Panh)

08. La ligne (Švajčiarsko/Francúzsko/Belgicko, réžia: Ursula Meierová)

09. Leonora Addio (Taliansko, réžia: Paolo Taviani)

10. Les passagers de la nuit (Francúzsko, réžia: Mikhaël Hers)

11. Nana (Indonézia, réžia: Kamila Andiniová)

12. Peter von Kant (Francúzsko, réžia: Francois Ozon)

13. Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Nemecko/Francúzsko, réžia: Andreas Dresen)

14. Robe of Gem (Mexiko/Argentína/Spojené štáty, réžia Natalia Lopezová Gallardová)

15. So-seol-ga-ui Yeong-hwa (Južná Kórea, réžia: Hong Sang-soo)

16. Un aňo, una noche (Španielsko/Francúzsko, réžia: Isaki Lacuesta)

17. Un été comme ca (Kanada, réžia: Denis Coté)

18. Yin Ru Chen Yan (Čína, réžia: Li Ruijun)