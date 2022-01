Sládok Vojtěch Homolka: Vo Velkých Popoviciach som našiel domov aj svoju vášeň

Vo Velkých Popoviciach prežil celý život a stali sa pre neho srdcovou záležitosťou nielen vďaka ich unikátnej atmosfére. Sládok Vojtěch Homolka v nich našiel domov aj prácu, ktorou teší mnohých z nás.

„Vždy sa teším, keď sa vraciam do Popovíc z ruchu veľkomesta. Po prejdení pomyselného horizontu sa dostávam do atmosféry dediny, ktorá ma vždy nádherne upokojí,“ hovorí sládok Vojtěch Homolka. Prežil tu celé detstvo a našiel tu aj sebarealizáciu v podobe varenia unikátneho piva Kozel. Celá dedina je úzko spätá s históriou varenia tohto nápoja, preto je návšteva pivovaru a ochutnávka piva nezabudnuteľným zážitkom. „Pivovar tu tvorí srdce celej dediny,“ dopĺňa sládok.

Svoju vášeň objavil už v detstve

Mnohí sa rozhodujú pre svoju budúcu profesiu až na konci strednej školy, no iní vedia už od malička, kam ich srdce zavedie. „Moji rodičia aj prarodičia pracovali v pivovare. Pamätám si, ako som sa tam mohol ísť pozrieť každý deň a trávil tam veľa času,“ spomína Vojtěch Homolka. Jeho záujem o varenie jedinečného piva Kozel sa prejavil už pri objavovaní zákutí pivovaru, kedy chcel zistiť viac o varných a technických postupoch. „Prečo sa tvorí pena a prečo pivo tak výborne vonia?,“ spomína na svoje detské otázky Vojtěch Homolka a dodáva: „Varenie piva či práca s ním môže zo začiatku niekoho odradiť a zmiasť, že je pivo nudné, ale opak je pravdou. Je to najrozšírenejší alkoholický nápoj, ktorý je rozmanitý a nesie v sebe príležitosť spoločných stretnutí a zážitkov.“

Výsledok práce sládka hodnotia prevažne zákazníci a milovníci piva, a práve spätná väzba je to, čo napĺňa aj Vojtěcha Homolku. „Keď ľudia prídu do podniku, napijú sa a ocenia chuť nášho piva, to je to, čo ma poteší najviac,“ hovorí sládok Vojtěch Homolka, ktorý vie tento unikátny nápoj navariť, a to spojením troch hlavných surovín. „Pivo nie je len nápoj, s ktorým sa v minulosti zapíjal obed, ale je tiež úzko spätý so zážitkami, ponúka množstvo variantov a je aj veľmi rozmanitý,“ dopĺňa Vojtěch Homolka jedným dychom.

Tajomstvo unikátneho procesu

„Tradičné varenie piva Kozel, postup a receptúra sú rovnaké od roku 1874. Tajomstvom je naša vlastná mäkká voda zo studne, ktorá je ideálna na spodne kvasené pivá,“ prezrádza Vojtěch Homolka, ktorý zároveň dodáva, že tieto postupy sú stavebnými kameňmi piva. „Základom je nielen charakter sladov, ale dôležitý je aj ich pomer a, samozrejme, korenie piva - chmeľ, ktorý pridá jemnú horkosť a aromatickú zložku,“ pokračuje sládok.

Jednotlivé pivá sa vyznačujú aj odlišnou skladbou surovín, napríklad Kozel Mistrův ležák je podčiarknutý horkosťou vďaka kombinácii štyroch druhov sladu a troch druhov chmeľu. Okrem samotných surovín a procesu varenia, konečný výsledok ovplyvňuje aj starostlivosť o pivo a spôsob čapovania. „Najhoršie je, keď človek nedokáže zabrániť negatívnym faktorom, ktoré dokážu pivo ovplyvniť po tom, ako odíde z pivovaru. Preto je napríklad dôležité vyberať si podniky, kde sa o pivo dobre starajú po tom, čo k nim dorazí,“ odporúča Vojtěch Homolka. Zároveň tiež odporúča kombinovať pivo s rôznymi jedlami. „Pivný zážitok je potom úplne iný a dostáva sa do inej dimenzie,“ uzatvára s úsmevom sládok Vojtěch Homolka.