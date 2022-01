Sulík reaguje na prípadné zvýšenie počtu volebných obvodov: Chyba! V čom vidí riešenie?

Zvýšenie počtu volebných obvodov na Slovensku považuje líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík za chybu. Myslí si, že volebný obvod by mal byť presne taký veľký, aké je územie, kde platia pravidlá prijaté volebnými zástupcami za konkrétny obvod. Prípadné riešenie pri zmene volebného systému na Slovensku vidí v dvojkolovej voľbe.

"Keď je voľba väčšinová, na konci dňa máte jedného človeka, to sú voľby prezidentské, primátorské, starostovské a županské, tam by mala byť voľba dvojkolová. Myslím si, že sa na tomto v koalícii zhodneme," skonštatoval Sulík v rozhovore pre TASR.

V súvislosti s počtom volebným obvodov poznamenal, že Národná rada (NR) SR prijíma zákony platné pre celé Slovensko. "To máme a funguje to dobre. Som presvedčený, že to bude fungovať horšie, keby sme volebné obvody rozbili. Nevidím na to žiaden dôvod," povedal.

Podotkol, že ak je napríklad v konkrétnom okrese kvalitný kandidát v oblasti zdravotníctva a občania by ho chceli mať v parlamente, tak sa pri zvýšení obvodov vlastne 98 percentám ľudí znemožní voliť ho. "Ak by sme povedali, že obvodov má byť osem, tak naďalej 87 percentám nedovolíte voliť, lebo nie sú v konkrétnom vyššom územnom celku. To považujem za chybu," uzavrel.