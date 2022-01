Mikulec avizuje vzhľadom na pandémiu právnu úpravu: Chce umožniť voliť aj týmto občanom

V jesenných voľbách do orgánov územnej samosprávy by za určitých podmienok mohli voliť aj občania so zdravotnou prekážkou pri výkone aktívneho volebného práva. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) avizuje vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu právnu úpravu, ktorá by to umožnila. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

"Zákon by mal na jednej strane umožniť takýmto voličom hlasovať, na strane druhej zabezpečiť dostatočnú ochranu verejného zdravia tak, aby zabezpečením výkonu ústavného práva voliť nebolo na druhej strane porušené ústavné právo občanov na ochranu ich zdravia," priblížil Mikulec pre TASR. Legislatívna úprava by mala byť vypracovaná a schválená parlamentom ešte pred vyhlásením volieb do orgánov územnej samosprávy. Voliči, ktorí mali na základe rozhodnutia regionálneho hygienika nariadenú domácu izoláciu, podľa aktuálnej legislatívy nemohli voliť osobne vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Informáciu o týchto voličoch mala okrsková volebná komisia uvedenú v zozname voličov. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami Mikulec hovorí aj o zefektívnení kontroly volebnej kampane. "Do kontroly transparentnosti vedenia volebnej kampane budú zapojené okresné úrady. Zjednotením dĺžky volebného moratória sme vyšli v ústrety kandidátom a politickým stranám a zjednoduší sa aj kontrola dodržiavania pravidiel," vyzdvihol. Poukázal tiež na to, že na základe poznatkov z praxe bankám pribudla povinnosť zriadiť transparentný účet kandidujúcim subjektom na požiadanie. Mikulec má jasno v tom, koho chce za policajného prezidenta: Dokáže motivovať a vzbudzovať dôveru V roku 2022 sa po prvý raz uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí v jeden deň. "Verím, že od spojených volieb môžeme očakávať zvýšenie účasti voličov vo voľbách, najmä pokiaľ ide o voľby do orgánov samosprávnych krajov, čo zvýši legitimitu takto zvolených orgánov," skonštatoval minister. Pripomenul, že odmena členom okrskovej volebnej komisie sa zdvojnásobila. Zároveň už nebudú musieť osobne doručiť zápisnicu o výsledku volieb volebnej komisii vyššieho stupňa, stačí, keď ju vo volebný deň zašlú elektronicky.