Na diaľnici D1 smerom na Prístavný most v Bratislave sa tvoria kolóny. Dôvodom je zrážka dvoch motorových vozidiel. Vodiči si postoja do 20 minút.

Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

Dve autá, ktoré sa zrazili, boli už presunuté z ľavého jazdného pruhu do odstavného pruhu a kolóny by sa mali postupne začať rozbiehať. Z dopravných aplikácií vyplýva, že so spomalenou dopravu treba rátať v rannej špičke vo viacerých častiach Bratislavy.