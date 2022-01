ZMOS vyzýva vládu a parlament na urýchlené konanie, Vlčan reaguje

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu a parlament na urýchlené vymenovanie chýbajúcich členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Uviedli to na brífingu Branislav Tréger, predseda ZMOS a Štefan Gregor, podpredseda ZMOS. Rada SPF podľa nich nie je schopná schvaľovať kúpno-predajné a nájomné zmluvy, čo spôsobuje samosprávam problémy pri čerpaní fondov.

"Ak žiadateľ nemá vysporiadaný pozemok, nemôže žiadať o európske peniaze a nemôže ani aplikovať vlastné peniaze, práve preto, že pozemky nie sú (právne) v poriadku. Vyzývame preto, aby sa sprevádzkoval SPF do takého stavu, aby bol akcieschopný, pretože je jedno, či to bude Európsky štrukturálny investičný fond, alebo Slovensko ako operačný program alebo Plán obnovy a stability. Žiadatelia musia mať komfortnejšie prostredie na to, aby mohli žiadať o európske peniaze," povedal Tréger.

Gregor spresnil, že Rada SPF má mať podľa zákona 13 členov. "V tejto chvíli sú obsadené len tri funkcie členov, pretože ku koncu októbra 2021 skončilo funkčné obdobie šiestim členom, jedna funkcia člena nebola dlhodobo obsadená a k 6. decembru skončilo funkčné obdobie ďalším trom členom. Zostali sme v tejto chvíli v rade len traja," podčiarkol.

Gregor pripomenul, že funkčné obdobie člena Rady SPF sú tri roky. Všetkých členov rady vymenúva Národná rada (NR) SR, z toho 8 členov na návrh vlády SR, z toho jedného člena za ZMOS a jedného člena za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru. "Ostatných 5 členov rady vymenúva NR SR na návrh Výboru NR SR (pre pôdohospodárstvo a životné prostredie) podľa aktuálneho zastúpenia politických strán v NR SR," zdôraznil.