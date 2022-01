Kultúra potrebuje odvážne rozhodnutia!

Kultúra na Slovensku je momentálne na kolenách, no najlepšou cestou, ako to zmeniť, je pomôcť jej späť na nohy.

A to najmä tak, že aj v týchto časoch treba robiť odvážne rozhodnutia. Jedným z nich je aj príprava letných festivalov napriek tomu, že situácia je momentálne neistá. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že leto bude z pohľadu pandemickej situácie najlepšie za uplynulé 3 roky. Organizátori CIBULA FESTu sa preto rozhodli naplno pustiť do príprav tohto ročníka. Termín festivalu je naplánovaný už tradične na druhú polovicu júla v termíne 22. – 23. 7. na letisku v Holíči.

Svetové autority hlásia, že vysokoinfekčný covidový variant Omicron paradoxne pomôže situácii, nie je taký devastačný ako tie predchádzajúce a vďaka premoreniu sa vytvorí kolektívna imunita. Aj tieto signály dodávajú mnohým organizátorom odvahu a už v týchto dňoch pripravujú v horizonte niekoľkých mesiacov kultúrne akcie. Leto by tak mohlo opäť prinavrátiť punc letným festivalom, ktoré v uplynulých dvoch rokoch utrpeli likvidačné škody. Výnimkou nie je ani CIBULA FEST, ktorý má už viac ako dekádu svoje pevné miesto na mape najlepších slovenských hudobných open air festivalov. „Sme presvedčení, že tento rok bude CIBULA FEST v plnej sile, ako tomu bolo do roku 2019. Samozrejme, stále sme aj opatrní, no takéto podujatie si žiada mesiace príprav, preto sme už aj my začali náš festival pripravovať. Toto leto bude prelomové, vieme to. Inak by sme sa do takého veľkého projektu nepúšťali,“ povedal organizátor CIBULA FESTu Vladimír Chrenka.

O tom, že tohtoročný CIBULA FEST už bude taký, aký očakávajú jeho pravidelní návštevníci, svedčí aj fakt, že už dnes majú organizátori potvrdené viaceré zvučné mená. V pohraničnom pásme medzi Slovenskom a Českom sa na holíčskom letisku predstavia hviezdy ako Čechomor, Polemic, Desmod, Vašo Patejdl, Mirai, Fleret či Slniečko. Nebudú chýbať ani kvalitní dídžeji. To však nie je všetko. „Line up ešte nemáme uzatvorený, rokujeme s niekoľkými kvalitnými interpretmi, ktorí by ho mohli doplniť. Máme radosť z toho, že sa nám podarilo potvrdiť také skvelé kapely. Program je zložený z osvedčených účinkujúcich, vystúpi tiež skupina Mirai, ktorá je aktuálnym držiteľom Českého slávika a prvýkrát sa u nás predstaví Vašo Patejdl. Veríme, že si každý nájde to svoje a že open air scéna opäť zažije návrat väčšieho množstva fanúšikov zábavy pod holým nebom,“ dodal Chrenka.

Vstupenky na podujatie sa predávajú už od konca minulého roka a ich cena v predpredaji je vždy najvýhodnejšia na jeho začiatku. Až do konca januára je o 50 % lacnejšia ako tesne pred festivalom. V jednotlivých časových úsekoch sa bude zvyšovať a najdrahšia bude v júli pred festivalom. V platnosti zároveň zostávajú všetky vstupenky, ktoré boli zakúpené v predpredaji na ročník 2020, ktorý sa kvôli pandémii neuskutočnil tak, ako bol pôvodne plánovaný. Viac informácií nájdete na stránke cibulafest.eu.