Netanjahuovi hrozia roky za mrežami: Rokovanie o dohode o vine a treste?! Miesto väzenia navrhuje toto

Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu rokuje o dosiahnutí dohody o vine a treste s cieľom ukončiť proces týkajúci sa korupcie, ktorý je voči nemu vedený. Informoval o tom v nedeľu zdroj oboznámený s týmto prípadom, píše agentúra Reuters.

Netanjahu (72), ktorý bol v Izraeli do júna 2021 pri moci 12 rokov po sebe a ešte predtým tri roky vo funkcii premiéra, je v súčasnosti opozičným lídrom. Ešte počas výkonu svojej funkcie bol v roku 2019 obvinený z niekoľkých prípadov korupcie. Za korupciu mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov a za podvody a spreneveru môže dostať tri roky. Samotný politik všetky obvinenia odmieta.

Podľa nemenovaného zdroja vedie Netanjahu rozhovory s generálnym prokurátorom Avichajom Mandelblitom o uzavretí dohody, na základe ktorej by sa priznal k menej závažným obvineniam, a v prípade, že by mu súd udelil trest odňatia slobody, odslúžil by si ho formou verejnoprospešných prác. Zdroj však dodal, že tieto rokovania sa zasekli na Netanjahuovej podmienke, aby ho neodsúdili za nemorálne konanie, inak by podľa izraelských zákonov niekoľko rokov nesmel pôsobiť v politike.

Úrad generálnej prokuratúry tieto informácie odmietol komentovať. Na žiadosť agentúry Reuters o reakciu bezprostredne nereagoval ani Netanjahuov právny zástupca. Hovorca Netanjahuovej konzervatívnej strany Likud (Jednota) uviedol, že nemá nijaké informácie o takýchto rokovaniach.

Netanjahu avizoval, že sa chce opäť stať predsedom vlády a nahradiť tak svojho nástupcu Naftaliho Bennetta, ktorý od júna 2021 vedie koalíciu ôsmich rôznorodých strán. Tá vznikla po štvrtých voľbách v krajine za dva roky. Netanjahuovi sa vlani novú vládu vytvoriť nepodarilo. Dôvodom bolo čiastočne i to, že politické subjekty spriaznené s jeho pravicovou stranou Likud sa z dôvodu prebiehajúceho súdneho procesu k nemu odmietli pridať.

Uzavretie dohody o vine a treste presadzoval i bývalý šéf najvyššieho súdu v Izraeli Aharon Barak. Ako uviedol pre rozhlasovú stanicu KAN, zmiernilo by to tlak na justičný systém, ktorý sa už roky musí obhajovať voči obvineniam zo strany Netanjahuových priaznivcov. Tí totiž tvrdia, že bývalému dlhoročnému predsedovi vlády je odopretý riadny súdny proces.