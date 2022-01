Erupcia pri pobreží Tongy zabíjala na vzdialenosť 10-tisíc kilometrov: Následky zaznamenali po celom svete

Tento juhoamerický štát je pritom od Tongy vzdialený viac než 10.000 kilometrov. K nešťastiu došlo ešte v sobotu na pláži v pobrežnom meste Lambayeque. Peruánska vláda následne uzavrela 22 tichomorských prístavov na severe a v strednej časti krajiny.

Stredisko pre celoštátne výnimočné situácie uviedlo, že nezvyčajne vysoké vlny sa objavili v dôsledku sobotňajšieho silného výbuchu podmorskej sopky pri pobreží ostrovného štátu Tonga.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc