Francúz ocenený Nemcami

Značka Peugeot v posledných desaťročiach dokazuje, že vie zúročiť svoju vyše 210-ročnú históriu a neustále prichádza s novými inovatívnymi riešeniami a dôrazom na udržanie vysokého štandardu kvality.

Dokazujú to aj jej ocenenia a úspechy, keď len za posledných deväť rokov získala so svojimi modelmi až štyri tituly v najprestížnejšej novinárskej medzinárodnej ankete Car Of The Year (Auto roka). Jej najnovšia generácia obľúbeného modelu 308 môže premeniť svoju finálovú nomináciu COTY 2022 na historické víťazstvo s najvyšším počtom titulov od vzniku tejto ankety.

Odkedy nová tristoosmička vyrazila na cesty, je o nej všade počuť. Významnou novinkou je logo Peugeot v radikálne vynovenom dynamickejšom dizajne. Nový Peugeot 308 pôsobí ako dravá mestská šelma. Vodičovi ponúka zdokonalený 3D i-Cockpit s individuálne nastaviteľným displejom a vylepšeným volantom a možnosť výberu medzi benzínovou, dieslovou a hybridnou verziou.

Aj toto bol jeden z dôvodov, ktoré zavážili v súťaži „German Car Of The Year 2022“, a nemeckí novinári tak udelili titul Nemecké auto roka 2022 v nabitej kategórii kompaktných vozidiel do 25 000 eur práve štýlovému a inovatívnemu Francúzovi Peugeot 308.

Nová 308 nezabudla dať o sebe vedieť ani v súťaži Auto roka 2022 v SR, kde je tiež jedným z horúcich finalistov na víťaza.

Nová generácia modelu 308 so sebou prináša technologický pokrok v podobe pokročilých riadiacich systémov, ktoré sú citlivejšie a presnejšie, aby majiteľom priniesli naozaj jedinečný zážitok z jazdy. Vyzerá to tak, že rok 2022 bude pre nový Peugeot 308 jedna parádna jazda.