Batoľa z albumu Nirvana sa nevzdáva: Dospelý Spencer podáva novú žalobu! Prvú súd zamietol

Američan Spencer Elden, ktorého odfotografovali ako batoľa na obal kultového albumu Nevermind skupiny Nirvana, žaluje túto kapelu za sexuálne vykorisťovaniu. Na súd sa obrátil s novou žalobou. Tú prvú - vo veci údajného sexuálneho zneužívania - súd odmietol.

Fotografia zachytáva štvormesačného Eldena v bazéne, ako chytá dolárovú bankovku, ktorá pred ním visí na rybárskom vlasci. Po celom svete sa predalo vyše 30 miliónov nosičov tohto slávneho albumu, na ktorom sa nachádzajú hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are a Lithium.

Teraz 30-ročný Spencer Elden podal svoju prvú žalobu v auguste roku 2021 a od každého z 15 žalovaných v nej žiadal odškodné vo výške 150.000 dolárov. Medzi žalovanými boli žijúci členovia skupiny Dave Grohl a Krist Novoselic, správca pozostalosti po Kurtovi Cobainovi, bývalá Cobainova manželka Courtney Love a fotograf Kirk Weddle.

V súčasnosti 30-ročný Elden tvrdí, že jeho rodičia nikdy nepodpísali zmluvu na zverejnenie, ktorá by umožňovala použitie jeho snímky na album.

Podľa federálneho zákona USA môžu obete sexuálneho zneužívania detí žalovať kohokoľvek, kto vyrába, distribuuje alebo vlastní ich obrázky, a žiadať od neho náhradu škody a úroky.

Agentúra AFP pripomenula, že súd v štáte Kalifornia prvú žalobu zamietol z procedurálnych dôvodov s tým, že právnický tím Spencera Eldena zmeškal lehotu na podanie odporu proti decembrovému návrhu právnikov Nirvany na zamietnutie prípadu. Eldenov tím mal na opätovné podanie žaloby čas do 13. januára, čo urobil v stredu.

Kirk Weddle - autor záberu - bol v čase vzniku obalu albumu priateľom Eldenovho otca. Rodičia batoľaťa vtedy dostali za neskôr slávnu fotografiu 200 dolárov.

Nová žaloba obsahuje vyhlásenie grafického dizajnéra albumu, ktoré podľa Eldenových právnikov dokazuje, že skupina a Geffen Records sa zámerne snažili ukázať Eldenov penis a využiť snímku na komerčný zisk.