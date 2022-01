Kultúra sa konečne nadýchne! A toto sú TOP podujatia roka 2022, ktoré musíte zažiť

Kultúra sa malými krôčikmi začína otvárať širšej verejnosti a vyzerá to tak, že už konečne si budeme môcť dopriať vytúžené akcie vo väčších počtoch ako je len širší okruh rodiny. Buďte medzi prvými, kto objaví klenoty roka 2022 a chytí si to najlepšie miesto v hľadisku.

Pripravili sme pre vás výber tých najlepších akcií, ktoré najbližší polrok prinesie.

Milovníkov výpravnej show so všetkým, čo k tomu patrí určite poteší vystúpenie Lord of the Dance. Úplne nový program, ktorý vznikol pri príležitosti ich 25. výročia uvedú 25. februára v Bratislave.

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Po výživných sviatkoch je načase dať sa do formy. Ideálnu príležitosť na to máte pri príprave na 17. ročník ČSOB Bratislava marathon. Poďte skúsiť prekonať samého seba, víťazom je vraj každý, kto sa postaví na štartovaciu čiaru. Registrujte sa už teraz na najväčší bežecký sviatok na Slovensku, ktorý prebehne 3.-4. apríla v Bratislave.

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Fanúšikovia klubových koncertov si budú môcť konečne vychutnať dlho očakávané turné 𝗛𝗘𝗫 – 𝗕𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 𝘁𝗵 𝗰𝘂𝗯𝘀. Poďte si zresetovať hlavy a podporte po týchto ťažkých časoch vaše obľúbené podniky. Slovenské turné začína 20. apríla v piešťanskom pivovare Žiwell. Ďalšie mestá a termíny nájdete tu.

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Pán ľadu, JEVGENIJ PLJUŠČENKO, prichádza ovládnuť vaše zmysly!

Olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta a šesťnásobný majster Európy, vystúpi so svojou fantastickou, krasokorčuliarskou show v košickej Steel aréne 23. apríla 2022.

Nebude chýbať ani víťazka zimných OH v Soči Adelina Sotniková alebo legendárny huslista Edvin Marton.

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Pripravte sa na boj s jarnou únavou a rezervujte si svoje miesto na divadelnom predstavení, ktorého energia a humor vám dobijú baterky. V úžasnej českej komédií Vzpoura nevěst sa stretne päť žien vo veku od 19 do 70 rokov a jeden muž v svadobnej agentúre, aby sa pripravili na svoj veľký deň „D“. Stretnutie prinesie aj tému ako manželstvo alebo radšej sloboda? Túto dilemu budete môcť rozlúsknuť koncom apríla v Košiciach (25.4.), Ružomberku (27.4.), Lučenci (28.4.) a v Nových Zámkoch (29.4.).

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Veľkolepý štart novej organizácie na poli bojových športov - Real Fight Aréna môžete zažiť na premiérovom turnaji GRAND OPENING 14. mája v bratislavskej NTC aréne. Bojovať budú elity domácej scény ako sú Tomáš Deák, Jozef Wittner, Sebastian Fapšo, Tomáš Možný a množstvo ďalších mien, ktoré organizátor postupne zverejňuje.

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Výber na leto je jasný – musíte zažiť aspoň jeden deň z LOVESTREAM FESTIVAL-u (10.6.-12.6.2022) v Bratislave, ktorý určite splní hudobné sny nejedného Slováka. Kto by už nechcel zažiť naživo legendu ako RED HOT CHILI PEPPERS alebo najhranejšiu hviezdu súčasnosti DUA LIPA?

Otvoriť galériu null Zdroj: PR článok

Organizátori mysleli aj na fanúšikov českých a slovenských kapiel a piatkový program je venovaný kapelám ako IMT SMILE, Lucie, Kryštof alebo Čechomor.

Vstupenky na top podujatia tohto roka nájdete na Predpredaj.sk. Poďte si konečne užiť kultúru a podporte svojich obľúbených interpretov. Bez vás, divákov, ich práca stráca zmysel.