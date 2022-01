Poľsko nezrušilo sporný disciplinárny senát najvyššieho súdu: EÚ od neho môže žiadať takúto pálku!

Európska komisia (EK) je pripravená vyzvať Poľsko, aby v najbližších týždňoch zaplatilo pokutu vo výške približne 70 miliónov eur za to, že nezrušilo sporný disciplinárny senát najvyššieho súdu. Uviedol to v stredu spravodajský portál Euractiv a tlačová agentúra Reuters.

Súdny dvor EÚ vlani v októbri rozhodol, že Poľsku hrozí pokuta milión eur denne za nedodržanie predošlého nariadenia, ktoré požaduje pozastavenie právomocí disciplinárneho senátu rozhodovať o sudcovskej imunite a o otázkach odchodu sudcov do dôchodku, priamo uplatňovať právo EÚ na ochranu nezávislosti súdnictva alebo klásť Súdnemu dvoru EÚ ďalšie otázky týkajúce sa týchto ustanovení.

Utorok 11. januára bol konečným termínom pre Varšavu, aby oznámila eurokomisii, kedy a ako rozpustí disciplinárny senát najvyššieho súdu. Reuters s odkazom na nemenovaný zdroj z prostredia eurokomisie uviedol, že pokuta pre Poľsko by mala dosiahnuť približne 70 miliónov eur a exekutíva môže zaslať do Varšavy výzvu na jej zaplatenie "veľmi skoro".

Európska komisia v utorok potvrdila, že dostala od Poľska odpoveď na jej žiadosť pozastaviť pod hrozbou sankcií činnosť sporného disciplinárneho senátu najvyššieho súdu, ktorú pozorne preskúma. Hovorca EK Christian Wigand uviedol, že analýza by mala byť hotová v krátkom čase, a dodal, že ak odpoveď Poľska nebude uspokojivá, EÚ má spôsoby, ako zabezpečiť zaplatenie pokút poľskou stranou. V tomto prípade eurokomisia pošle "faktúru" do Varšavy so 45-dňovou lehotou na jej splatenie. Každá suma, ktorú Súdny dvor EÚ uloží členskému štátu, ide do spoločného rozpočtu EÚ.

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Vera Jourová v utorok na svojom účte na Twitteri uviedla, že mala výmenu názorov s poľskými sudcami a právnikmi, a vyjadrila ľútosť, že situácia v oblasti právneho štátu v Poľsku nevykazuje žiadne známky zlepšenia a sudcovia sú aj naďalej pod tlakom. "Naďalej si budeme plniť svoju povinnosť brániť právny štát a nezávislosť súdnictva," odkázala česká eurokomisárka.