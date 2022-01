Prvá pracovná cesta nového českého premiéra viedla na Slovensko: Na tomto sa s Hegerom zhodli

Priateľské vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou je potrebné posilňovať a doterajšiu spoluprácu ešte viac rozvíjať. Zhodli sa na tom predsedovia vlád SR a ČR Eduard Heger a Petr Fiala na utorkovom stretnutí, ktoré je súčasťou prvej oficiálnej návštevy nového českého premiéra v zahraničí, vedúcej podľa tradície na Slovensko.

"Som rád, že pokračujeme v tejto osvedčenej tradícii," uviedol slovenský premiér pripomínajúc aj symboliku toho, že stretnutie sa uskutočňuje krátko po pripomenutí si 30. výročia posledných osláv nového roka v bývalom spoločnom štáte.

Heger zvýraznil dôležitosť Českej republiky ako politického a ekonomického partnera, poukázal na to, že vzájomná blízkosť by sa mala premietnuť aj pri nadchádzajúcom predsedníctve Českej republiky v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla 2022, a v blížiacom sa predsedníctve Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) či Slavkovského formátu (S3). "Je to úžasná príležitosť, aby v jednom čase mohli spoločne udávať tón a politiku v rámci týchto troch formátov, úzko preto budeme spolupracovať pri formulovaní priorít," uviedol Heger. Je presvedčený, že oba kabinety sú a budú zladenými partneri.

Fiala v rámci prediskutovaných tém ocenil, že obe krajiny sú pripravené presadzovať a koordinovať svoje pozície v oblasti energetickej politiky a zameraní na jadro. "Našou snahou je dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality bez toho, aby to bolo na úkor našich občanov a socioekonomických problémov," povedal Fiala. Verí, že po prerušení pandémiou sa opäť obnovia spoločné rokovania oboch vlád. Zdôraznil tiež spoločný záujem oboch krajín rozvíjať vzťahy v rámci V4.

Premiéri na stretnutí diskutovali aj o boji s pandémiou ochorenia COVID-19, o aktuálnej situácii na východnej hranici Európskej únie, o Zelenej dohode, ako aj o pláne obnovy krajín EÚ po pandémii nového koronavírusu.

Premiéri popoludní položia vence k Pamätníku Tomáša Garrigua Masaryka na Vajanského nábreží a k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika na nábreží Dunaja. Fiala sa neskôr stretne aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.