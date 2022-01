Najnovší rebríček podľa INEKO: Toto sú najlepšie školy na Slovensku!

Medzi najlepšie hodnotenú základnú školu patrí Základná škola (ZŠ) na Staničnej ulici v mestskej časti Košice -Juh.

Najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou (SOŠ) je Stredná priemyselná školy (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. V kategórii gymnáziá sa najlepšie umiestnilo Gymnázium Jura Hronca (GJH) v bratislavskom Ružinove. Informoval o tom Matej Tunega z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Druhou najlepšou ZŠ je podľa INEKO Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave. Za ňou nasleduje ZŠ na ulici Park Angelinum v košickej mestskej časti Staré mesto. Ako druhá najlepšia škola v kategórii SOŠ sa umiestnila Súkromná odborná škola v Poprade. Treťou je Obchodná akadémia na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach.

V rebríčku INEKO nasleduje za Gymnáziom Jura Hronca v Bratislave Gymnázium na Poštovej ulici v Košice-Staré mesto a Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline. Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, tvrdia analytici. Približujú, že v prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky Testovania 9, Testovanie 5 a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva.