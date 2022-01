EÚ je v otázke ukrajinskej krízy poľutovaniahodne slabá, tvrdí britský prestížky denník: Čo by pomohlo?

Kríza okolo Ukrajiny má dôsledky na bezpečnosť celej Európy. Európska únia však nie je priamym účastníkom diplomatických rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Napísal to v utorok prestížny britský denník Financial Times (FT).

"Súčasná slabosť EÚ v otázke ukrajinskej krízy je skutočne poľutovaniahodná. Toto je nebezpečný moment pre Európanov a ich bezpečnosť. Silnejší a jednotnejší hlas EÚ by pomohol Západu odradiť Rusko od prípadného útoku," napísal v komentári londýnsky denník.

Podľa FT by bolo tiež poľutovaniahodné, keby na vytvorenie jednoty v rámci EÚ bola potrebná vážna bezpečnostná kríza.

"Jednotný európsky trh je nielen hospodársky, ale aj strategicky veľmi dôležitý. V súčasnej kríze je však pozoruhodné, že americká vláda sa vyhráža Kremľu ničivými ekonomickými dôsledkami, zatiaľ čo Európa je naopak v súvislosti s možnými sankciami oveľa obozretnejšia, pretože je vždy ťažké nájsť konsenzus v rámci EÚ," pokračoval FT.

"V ideálnom svete by EÚ v rozhovoroch s Ruskom skutočne bola silným a vplyvným hlasom. Problémom však je, že EÚ v súčasnosti nemá vojenský vplyv ani diplomatickú jednotu, ktoré by Kremeľ prinútili venovať Európe pozornosť," myslí si Financial Times.

Denník vyslovil presvedčenie, že Rusi, Ukrajinci a dokonca aj členovia EÚ vo východnej časti Európy chápu, že najväčším potenciálnym odstrašujúcim prostriedkom proti ruskej agresii zostáva "moc a vplyv USA".

FT pripomenul, že obranný rozpočet Washingtonu je omnoho vyšší ako kolektívne výdavky na obranu 27 členských členov EÚ. Financial Times si preto myslí, že úsilie Únie v oblasti bezpečnosti "zostáva obmedzené na relatívne malé misie a iniciatívy".