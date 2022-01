Európski auditori poukázali na zlyhanie Únie: Toto sa im absolútne nepodarilo

Opatrenia EÚ, zamerané na presadzovanie zásadných reforiem v oblasti právneho štátu v krajinách západného Balkánu, mali zatiaľ len malý dosah. Uviedol to v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA) so sídlom v Luxemburgu.

Podľa správy EDA v západobalkánskom regióne prebehli zatiaľ len niektoré reformy v technických a operačných oblastiach. Podpora EÚ však do veľkej miery nestačila na to, riešila dlhodobé problémy tamojších krajín, ako sú nezávislosť súdnictva, koncentrácia moci, politické zasahovanie do vecí verejných, korupcia či nedostatočná úroveň slobody prejavu, uvádza sa v správe.

Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko sú kandidátske krajiny a Bosna a Hercegovina a Kosovo sú potenciálni kandidáti na členstvo v EÚ. Všetky tieto krajiny však podľa EDA majú pretrvávajúce problémy v oblasti právneho štátu a základných práv.

Únia ich už viac ako dve desaťročia podporuje pri uskutočňovaní reforiem, pričom pomoc EÚ sa sústreďuje okolo dvoch vzájomne prepojených línií, ktorými sú finančná podpora (približne 700 miliónov eur v období 2014 – 2020) a politický dialóg. Cieľom správy EDA bolo zistiť, či uvedené činnosti splnili stanovené úlohy.