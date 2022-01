Dôležité vyhlásenie Ruska v Ženeve počas rokovaní s USA! Dvíhajú však aj varovný prst

Rusko nemá v pláne útočiť na Ukrajinu, vyhlásil v pondelok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov po rusko-amerických konzultáciách o bezpečnostných zárukách, ktoré sa v pondelok podvečer skončili v Ženeve.

Americkú delegáciu na rokovaniach v Ženeve viedla námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová, na čele ruského tímu bol Riabkov.

Na brífingu Riabkov uviedol, že Rusko nemá a "ani nemôže mať" plány zaútočiť na Ukrajinu. Zopakoval, že všetky súčasti bojového výcviku ruských jednotiek, dislokovaných v blízkosti hranice s Ukrajinou, sa vykonávajú na ruskom území. Podľa Riabkova nie je dôvod obávať sa v tejto súvislosti žiadnej eskalácie. Riabkov na brífingu po rokovaní podľa agentúry TASS uviedol, že rokovania s delegáciou USA boli "zložité, komplexné a konkrétne". Dodal tiež, že Rusko vyzýva USA na maximálnu zodpovednosť a na nepodceňovanie rizika vojenskej konfrontácie. Na brífingu tiež vyhlásil, že aliancia NATO by sa mala zriecť využívania územia štátov, ktoré sa stali jej členmi po roku 1997.

Podľa agentúry RIA Novosti Riabkov na brífingu povedal, že "Američanom sme čo najpodrobnejšie predstavili logickú a vecnú časť našich návrhov, vysvetlili sme, prečo je získanie právnych záruk nerozširovania NATO absolútnou nevyhnutnosťou. Mali by vo všeobecnosti upustiť od materiálneho rozvoja na území štátov, ktoré vstúpili do NATO v období po roku 1997". Zopakoval, že bez dosiahnutia pokroku v rokovaniach o nerozširovaní NATO a nerozmiestňovaní rakiet v blízkosti hraníc Ruskej federácie bude spolupráca so Spojenými štátmi na iných aspektoch bezpečnostných záruk otázna.