Laserová operácia očí – oplatí sa do nej investovať?

Veľkým prianím tých, ktorí majú dlhodobý problém so zrakom, je, aby videli bez akýchkoľvek problémov. A mnohí z tých, ktorým sa zrak zhoršil až vekom, si častokrát len veľmi ťažko zvykajú na nosenie kontaktných šošoviek alebo okuliarov.

Vhodným riešením môže byť laserová operácia očí. Oplatí sa však do nej investovať?

V článku sa dozviete:

• Aké zrakové chyby a ochorenia vie laserová operácia vyriešiť.

• Aké sú plusy a mínusy operácie oproti noseniu okuliarov či šošoviek.

• Kedy je dobré absolvovať laserovú operáciu očí.

Metódy laserových operácií

Laserové operácie sa vykonávajú okrem iného aj v súkromných očných klinikách. Investície do kvalitného zdravotníckeho personálu a najmodernejšieho prístrojového vybavenia rôzneho typu umožňujú ponúknuť pacientovi viaceré typy operačných metód na rôzne diagnózy. Vďaka špičkovým laserom sú operácie veľmi rýchle, bezbolestné, s minimálnymi rizikami a krátkou dobou rekonvalescencie.

Existuje viacero typov operačných metód, pričom tú najvhodnejšiu pre pacienta určuje vždy lekár po komplexnom predoperačnom vyšetrení zraku. Počas neho identifikuje zrakový problém, prípadne odhalí iné skryté ochorenia, o ktorých pacient ani nemusel vedieť.

Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď pacient príde do kliniky, lebo sa chce zbaviť krátkozrakosti. Lekár však počas vyšetrenia môže zistiť, že sa pacientovi začína zakaľovať šošovka a hrozí mu šedý zákal. Vtedy mu odporučí napríklad operačnú metódu PRELEX, ktorá rieši zároveň krátkozrakosť aj šedý zákal. V prípade použitia trifokálnej šošovky zabezpečí dokonca kvalitné videnie na všetky vzdialenosti – do blízka, do diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť (napr. práca s počítačom a pod.).

Príklady operačných metód pre jednotlivé diagnózy:

• krátkozrakosť – ReLEx SMILE 3D; Z-Lasik; Z-Lasik Premium; CLEAR (svetová novinka)

• ďalekozrakosť – Z-Lasik; Z-Lasik Premium; PRELEX

• presbyopia – PRELEX; FEMTO Z-Prelex

• katarakta – FEMTO Z-Katarakta; FEMTO Z-Prelex

• astigmatizmus – Z-Lasik Z 3D; Z-Lasik Premium; ReLEx SMILE 3D; CLEAR (svetová novinka)

Po laserovej operácii očí spoznáte jej výhody hneď

Ak by sme mali uviesť výhody laserovej operácie v porovnaní s nosením dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek, boli by to tieto:

✓ Trvalá korekcia zraku – zatiaľ čo šošovky či okuliare zrakovú chybu iba korigujú, laserová operácia ju odstraňuje.

✓ Neporovnateľný komfort pri vykonávaní každodenných činností alebo pri športovaní. Nosenie okuliarov je nepraktické, častokrát ich človek zabudne alebo poškodí. Pre niektoré činnosti alebo typy športov nie sú dokonca vhodné vôbec. Praktickejšie sú v tomto zmysle kontaktné šošovky, ale aj tie majú isté obmedzenia. Po absolvovaní operácie viete už krátko po zákroku vykonávať všetky, respektíve väčšinu činností a športových aktivít bez akéhokoľvek obmedzenia.

✓ Možnosť vyriešiť viacero problémov naraz – aplikáciou umelej multifokálnej, respektíve trifokálnej šošovky namiesto vašej pôvodnej šošovky je možné riešiť naraz všetky dioptrické chyby (zlé videnie do blízka, do diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť), aj eliminovať riziko vzniku šedého zákalu.

✓ Jednorazová investícia bez dodatočných nákladov – ak by sme mali uviesť nejakú nevýhodu laserových operácií, je to ich počiatočná cena. Avšak musíme hneď dodať, že z dlhodobého hľadiska sa investícia nielen vráti, ale aj vyplatí. Za kvalitné okuliare zaplatíte neraz aj stovky eur a pravdepodobne vám nevydržia 10 alebo viac rokov. Častokrát sa okuliare počas nosenia poškodia alebo opotrebujú, prípadne stratia. Časom sa môže zmeniť aj číslo dioptrií, takže je nutné vymeniť sklá, čo tiež nie je najlacnejšia záležitosť. Navyše, po približne 40. roku života budete potrebovať aj okuliare na čítanie.

Pokiaľ ide o kontaktné šošovky, vypočítajte si, akú sumu ročne miniete na ich nákup a na nákup potrebných roztokov. Na prvý pohľad sa môžu zdať šošovky ako lacnejší variant, ale tým, že ich musíte počas života stále dokupovať zistíte, že z dlhodobého hľadiska sa laserová operácia oplatí najviac.

