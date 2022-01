Mičovský odchádza z klubu OĽANO: Protikorupčná rétorika sa v rezorte pôdohospodárstva zvrtla!

Poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister pôdohospodárstva Ján Mičovský odchádza z klubu hnutia OĽANO. Kritizuje dianie v rezorte pôdohospodárstva, tvrdí, že sa snažil kolegov v klube na to upozorniť. V parlamente bude pôsobiť ako nezávislý poslanec.

"Je to nesúhlas s tým, ako sa protikorupčná rétorika, ktorej som obetoval kus života, teraz v rezorte pôdohospodárstva zvrtla do obhajoby zlých vecí, ktoré som vždy kritizoval, a ľudia, ktorí bojujú za lepšiu krajinu, sú za to trestaní," priblížil pre TASR svoje rozhodnutie Mičovský.

Poslanec sa podľa svojich slov snažil poslancov v klube OĽANO upozorniť na "zlé dianie" v rezorte pôdohospodárstva. "Využil som na to viac stupňov a neboli úspešné, takže toto je taký krok, ktorým vyjadrujem svoj nesúhlas s tým, čo sa deje v rezorte," dodal.

Mičovský neplánuje ísť do iného poslaneckého klubu a vylučuje spoluprácu s inou politickou stranou. "Budem podporovať všetky potrebné zákony tak, ako mi bude kázať svedomie a zodpovednosť za túto prácu," skonštatoval.

Mičovský bol ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do júna 2021. Demisiu podal po podozreniach z korupcie u svojej nominantky v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Jeho nástupcom sa stal Samuel Vlčan. Na Mičovského odchod z klubu OĽANO upozornil Denník N.