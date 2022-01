Najhorší požiar za posledných 30 rokov! Obete našli na každom poschodí bytovky: Príčina je už známa

Najmenej 19 ľudí vrátane deviatich detí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri požiari, ktorý v nedeľu zachvátil výškový bytový dom v americkom New Yorku. Najhorší požiar v meste za tri desaťročia vznikol v dôsledku poruchy elektrického ohrievača, oznámili miestni hasiči. Informácie priniesli agentúry AP a AFP.

Požiar vypukol v spodnej časti 19-podlažného bytového domu Twin Park v mestskej časti Bronx hodinu pred poludním miestneho času. Newyorský hasičský zbor uviedol, že na mieste zasahovalo okolo 200 jeho príslušníkov.

Starosta New Yorku Eric Adams pre televíziu CNN povedal, že okrem 19 mŕtvych dosiaľ potvrdili 63 zranených. Trinásť z nich bolo v nemocniciach kritickom stave. Väčšina zranených sa nadýchala dymu.

V prevažne robotníckej štvrti býva mnoho prisťahovalcov a Adams uviedol, že "mnohí" z obyvateľov tejto budovy sú moslimovia, ktorí sa prisťahovali do New Yorku z Gambie, píše AFP. Podľa hasičov oheň vznikol v spálni mezonetového bytu na druhom a treťom podlaží. Dvere tohto bytu našli otvorené, čo umožnilo rýchle rozšírenie hustého dymu do vyšších poschodí.

"Našli sme obete na každom poschodí, na schodoch a vynášali sme ich von v stave zastavenia srdca alebo dýchania," povedal novinárom veliteľ hasičského zboru Daniel Nigro.

"Naposledy sme mali straty na životoch, ktoré môžu byť takéto strašné, pri požiari pred vyše 30 rokmi, tiež tu v Bronxe," dodal Nigro. Zmieňoval sa o požiari v nočnom klube Happy Land, ktorý si v roku 1990 vyžiadal 87 životov a ktorý spôsobilo podpaľačstvo. Nedeľňajšia tragédia v New Yorku sa odohrala len štyri dni po tom, ako si požiar bytového domu vo Filadelfii vyžiadal 12 životov vrátane ôsmich detí.

Je tiež najsmrtiacejším požiarom v obytnej budove v USA od roku 2017, keď 13 ľudí zomrelo v bytovom dome tiež v Bronxe po tom, ako sa tam trojročný chlapec hral so sporákom.