Situáciu v Kazachstane pomáha hasiť Rusko: Vojaci neodídu, kým nebude pokoj

Moskva 9. januára (TASR) - Veliteľ jednotiek Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vyslaných do Kazachstanu, generál Andrej Serďukov, v nedeľu vyhlásil, že mierové sily ODKB zostanú v Kazachstane, kým "sa situácia úplne nestabilizuje".

Podľa agentúry Interfax tiež uviedol, že jednotky ODKB už ukončili svoje rozmiestňovanie na území Kazachstanu, začali plniť pridelené úlohy, pričom - okrem iného - chránia aj dôležité vojenské a vládne zariadenia v metropole Alma-Ata. Táto misia sa koná na základe žiadosti kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.

Rusko, ktoré do stredoázijskej republiky, vyslalo najpočetnejší kontingent, označuje túto misiu za "mierotvornú", kazašská opozícia však hovorí o invázii. Interfax spresnil, že Rusko vyslalo do misie ODKB jednotky leteckých výsadkárov a pôsobí tam už aj operatívny štáb na čele so zástupcom náčelníka spojeného štábu ODKB.

Serďukov v telefonáte, ktorý v nedeľu absolvoval s generálnym tajomníkom ODKB Stanislavom Zasom, okrem iného potvrdil aj to, že ruské vojenské letectvo prepraví z Kazachstanu tých občanov Ruskej federácie, ktorí vyjadrili želanie vrátiť sa do vlasti.