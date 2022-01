Kirgizsko tvrdí, že Kazachstan zadržal známeho hudobníka: Posielajú im zásadnú výzvu! Zapeklitá situácia

Informovala o tom v nedeľu rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL). Podľa agentúry Interfax kirgizské ministerstvo zaslalo Kazachstanu protestnú nótu a uskutočnil sa aj telefonát na úrovni námestníkov šéfov diplomacie.

#Kazakhstan This is the centre of Almaty this afternoon: explosions and incessant shooting. The Interior Ministry said that people who will continue armed resistance will be "destroyed." Dialogue should start to avoid new victims. Instead, Tokayev asked for external interference pic.twitter.com/VG0suPNIBA