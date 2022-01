Medzi obeťami protestov v Kazachstane sú aj deti! Ministerstvo informácií o údajoch o obetiach vydalo mätúce stanovisko

Vo vyhlásení pre spravodajský web Orda.kz rezort zdravotníctva spresnil, že údaje o najmenej 164 obetiach sa objavili na kanáli Telegram, ktorý prevádzkuje ministerstvo informácií a sociálneho rozvoja. To označilo zverejnenie údajov o obetiach ako "technickú chybu". Rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL), medzičasom informovala, že medzi obeťami nepokojov sú aj tri deti: 11- a 15-roční tínedžeri a štvorročné dievča. Oficiálne úrady potvrdili smrť dvoch detí.

The Presidential Palace in #Kazakhstan has been destroyed by protestors. Take a look.pic.twitter.com/9nJy8MHCSu