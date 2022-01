V Nových Zámkoch sa postupne začnú zbierať živé vianočné stromčeky. Na sídliskách bude zber prebiehať v dvoch termínoch.

Ako informovala radnica, prvý bude od 10. do 14. januára a druhý od 24. do 28. januára. Mesto zabezpečí likvidáciu stromčekov aj z rodinných domov. „Zber spred individuálnej bytovej zástavby bude od 17. do 21. januára,“ uviedol mestský úrad.

Magistrát zároveň vyzval obyvateľov mesta, aby z vianočných stromčekov odstránili všetky ozdoby. „Na sídliskách treba stromčeky uložiť vedľa kontajnerov na jedno miesto tak, aby neprekážali premávke a chodcom,“ pripomenula radnica.