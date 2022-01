Bizarná posadnutosť! 40 rokov randila s ružovou: Teraz svoju obsesiu posunula na vyššiu úroveň

Žena chodila s ružovou farbou 40 rokov, teraz sa za ňu vydala na bizarnom ceremoniáli, ktorý sa zapísal do histórie tým, že je vôbec prvý svojho druhu.

Kitten Kay Sera je známa ako „najružovejšia osoba na svete“. V roku 2018 sa dostala na titulky, keď sa ukázalo, že na svoj monochromatický dom a šatník minula viac ako milión libier (1,2 milióna eur). Ako píše mirror.co.uk, teraz posunula svoju posadnutosť ešte o krok ďalej. Za ružovú farbu sa totiž vydala po tom, ako ju inšpirovalo dieťa, s ktorým sa rozprávala. Na obrade mala, ako inak, ružovú, prišla v ružovom aute a dala si ružový prsteň.

V príspevku na Instagrame sa Kitten podelila so svojimi fanúšikmi o „najväčší deň“ svojho života a pripojila aj obrázky svadobnej torty, ktorú zdobila ružová labuť. V rozhovore pre KVVU-TV Kitten povedala, že s ružovou farbou chodila štyri desaťročia, ale myslela si, že teraz je ten správny čas na to, aby to zoficiálnila.

Jej milostný románik sa začal náhodou na jej 20. narodeniny, keď sa snažila vyriešiť, čo si oblečie na svoju párty. Stavila na ružový top, ružovú sukňu, ružové topánky a ružové doplnky. „Cítila som sa úžasne. Pomyslela som si, že pokiaľ som sa v toľkej ružovej cítila fantasticky vtedy, prečo ju nenosiť každý deň?“ Povedala, že vrátiť sa k modrým rifliam a bielemu tričku sa jej zdalo smiešne a nechcela čakať do ďalej špeciálnej príležitosti na to, aby sa cítila zas tak ružovo-fantasticky.

„Chcela som sa cítiť a vyzerať pekne každý deň. Predala som svoje auto, aby som mala dosť peňazí na to, aby som opustila svoje rodné mesto Houston v Texase a vydala sa na žiarivú ružovú cestu Hollywoodu,“ povedala Kitten. „Rada hovorím, že som plameniak vo svete plnom holubov. Keď idem po rušnej rannej ulici, všetci sú oblečení v sivej a čiernej farbe. Neexistuje žiadna sebaprezentácia, žiadna individualita. Napriek tomu si ľudia myslia, že ja som tá bláznivá,“ povedala s údivom. Na margo toho, že minula už viac ako milión na ružové veci, povedala, že to nie je až tak veľa, pretože aj ostatní míňajú majland na rôzne veci, ona to robí tiež len s tým rozdielom, že je všetko ružové.