Obrovské nešťastie! Na lode na jazere padla masívna skala: Zahynulo najmenej sedem ľudí

Na miesto dorazili štyri desiatky hasičov a potápačov.

Nešťastie sa stalo v brazílskom štáte Minas Gerais v sobotu okolo poludnia miestneho času. Na jazero obklopené skalami a tiesňavami, ktoré je pre krásnu prírodu vyhľadávaným cieľom turistov, vyšlo niekoľko lodí. Turisti na jednej z nich zrazu spozorovali, ako zo skaly začínajú padať kamene. Volali preto na ľudí v loďkách bližšie skaly, aby ich varovali. Tí však už nestihli ujsť, keď sa razom zrútil niekoľko metrov vysoký blok, ako je vidieť na záberoch natočených mobilným telefónom.

Brazil:🚨 A stone wall collapsed on boats with tourists in the tourist region of Escarpas do Lago, in Capitólio, Minas Gerais. Preliminary information from tour guides points to four deaths so far.