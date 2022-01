Kultúrna obec bije na poplach! Chcú okamžite vidieť premiéra a Milanovú: Takto to podľa nich ďalej nepôjde

Zástupcovia kultúrnej obce žiadajú predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) o čo najrýchlejšie stretnutie aj za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽANO) a ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

V otvorenom liste zároveň žiadajú prehodnotiť podmienky otvorenia kultúrnych inštitúcií od 18. januára tak, aby ich bolo možné realizovať s naplnením aspoň 50-percentnej kapacity priestorov, a to v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia).

"Ak myslíte vážne slová, že vám osobne, ako aj vláde SR pod vaším vedením záleží na kultúre v našej krajine a aj na ľuďoch, ktorí v nej pôsobia a pracujú, tak veríme, že čo najskôr budete ochotný sa s nami stretnúť, vypočuť si naše argumenty a návrhy, a následne rozhodnete, čo sa bude s kultúrou na Slovensku diať nielen v blízkej budúcnosti, ale či kultúra v našej krajine vôbec prežije," píšu v liste zástupcovia divadiel, kín, hudobných klubov a ďalších profesijných združení, producentských spoločností i distribútori lístkov. Očakávajú tiež, že do konca januára vláda pripraví a oznámi konkrétne kroky na priebežnú sanáciu kultúrnych inštitúcií a všetkých, ktorých kultúra živí, pri pokračovaní obmedzení alebo pri opätovnom uzatvorení kultúry.

Svoju požiadavku na sprístupnenie kultúrnych podujatí v režime OTP zdôvodňujú tým, že neumožnenie účasti otestovaných na kultúrnych podujatiach je nielen diskriminačné a nesprávne, ale je to aj jav, ktorý veľmi rozdeľuje a frustruje slovenskú spoločnosť. "Kultúra má podľa nášho názoru ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Ak je to možné na pracoviskách, z akého dôvodu to nie je možné na kultúrnom podujatí?" zdôraznili.

Pripomenuli, že kultúra je jednou z oblastí, ktoré boli najvýraznejšie paralyzované pandémiou nového koronavírusu. "A hoci sa iné odvetvia otvárajú a v okolitých krajinách kultúra funguje bez vážnejších obmedzení, na Slovensku naďalej ostáva zatvorená," zdôraznili.

Skritizovali zároveň avizované uvoľnenie opatrení umožňujúce od pondelka 10. januára realizovať kultúrne podujatia v režime OP s maximálnou účasťou 50 divákov. "Zostali sme veľmi nepríjemne prekvapení a zaskočení, keďže opäť bez prizvania akéhokoľvek zástupcu kultúry či už zriaďovanej alebo nezriaďovanej ste ako vláda rozhodli o 'otvorení kultúry' v takom režime, ktorý je pre nás neprijateľný a pôsobí skôr ako alibistický krok, ba až ako výsmech celej našej komunite," dodali signatári otvoreného listu.