Veľkú výstavu autorov z celého sveta predĺžili: Na jej pozretie máte ešte pár týždňov

Bratislavský hrad bude do konca februára centrom svetovej detskej ilustrácie. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) už 28 rokov predstavuje to najlepšie, čo za posledné dva roky vo svete detskej ilustrácie vzniklo. Výstava na Bratislavskom hrade sa predlžuje do 28. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Medzinárodného domu umenia pre deti Natália Cehláriková.