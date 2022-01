Ministerstvo školstva posiela radu učiteľom: Toto po návrate do škôl určite nerobte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odporúča učiteľom, aby si dopriali spolu so svojimi žiakmi po návrate do škôl v pondelok 10. januára čas na adaptáciu. Uviedla to štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová na sociálnej sieti.

Učiteľom rezort školstva odporúča, aby si budovali dôveru a oceňovali pokroky či úspechy aj v neformálnych rozhovoroch. Ministerstvo poznamenalo, že učitelia majú vytvoriť väčšie prestávky medzi skúšaním - písomným aj ústnym. "Overovanie poznatkov skúšaním a písaním písomiek naplánujte ideálne na tretí januárový týždeň. Skúste prehodnotiť metódy overovania nadobudnutých vedomostí," uviedla Síthová. Návrat do škôl odporúča štátna tajomníčka využiť na adaptáciu a zistenie, čo by žiaci potrebovali v rámci učiva zopakovať, vysvetliť, aby sa cítili istejšie pri skúšaní. Odporúča taktiež využiť aplikačnú pomôcku na podporu duševného zdravia. Po predĺžených zimných prázdninách sa v pondelok 10. januára opäť začína prezenčné vyučovanie v materských, základných aj stredných školách. Školy sa znovu začínajú riadiť takzvaným školským semaforom.